Ostatni mecz Lecha Poznań bez kibiców? O tym zdecyduje Komisja Ligi

Do niecodziennej sytuacji doszło w 78. minucie spotkania przy stanie 0:2 dla ekipy Legii Warszawa. Kibice Kolejorza zasiadający na trybunie dla najzagorzalszych sympatyków (Kocioł), wyrzucili dziesiątki rac na murawę, dając upust emocjom . Spotkanie zostało przerwane na ok. 5 minut. Gdy race się wypaliły, stewardzi oczyścili boisko z pozostałości, a mecz został dokończony.

Wiele wskazuje na to, że nie wszyscy będą mogli zobaczyć ostatni mecz Lecha Poznań z Koroną Kielce (25 maja) w tym sezonie. O tym zadecyduje już Komisja Ligi, która w środę zbierze się na posiedzeniu, by ogłosić werdykt. W grę wchodzi zamknięcie trybuny nr II, skąd zostały rzucone race. Klub z pewnością otrzyma również karę finansową. Nie wiadomo również, jak zachowa się obecna wojewoda wielkopolska Agata Sobczyk, która także ma prawo do zamknięcia obiektu.