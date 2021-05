Ostatni taki egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Sprawdź, czy jesteś do niego przygotowany. Te zadania mogą pojawić się na teście

Egzamin na zakończenie szkoły podstawowej obywał się zwykle w kwietniu. W tym roku, zostanie przeprowadzony w maju. Po raz ostatni, uczniowie klas ósmych zdawać będą trzy egzaminy.

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, przystąpić do niego musi każdy uczeń. Nie ma określonego tak zwanego progu zdawalności, a więc nie można go nie zdać. Przystąpienie do niego jest gwarancją ukończenia szkoły podstawowej.