Ostatni dzień Malta Sqash i Galerii Malta

Z tego względu dzień wcześniej ostatnie seanse zostały wyświetlone w kinowym multipleksie . W poniedziałek, 18 grudnia, był on już zamknięty. Ostatni czynny lokal swoją działalność zakończy chwilę po godzinie 23. Jak na razie klub kończy swoją działalność.

Wcześniej właściciel klubu odwołał się od pozwolenia na rozbiórkę galerii do Wojewody Wielkopolskiego. Powołał się na wieloletnią umowę najmu, którą miał podpisaną z galerią handlową. Wojewoda jednak utrzymał w mocy decyzję poznańskich urzędników.

- Otrzymaliśmy wypowiedzenia z pracy, jednak większość z nas jest na studiach, więc to nie powinno być większym problemem – stwierdza pracownica.

Malta Squash jeszcze powróci?

Z nieoficjalnych informacji wynika, że trwają poszukiwania nowego miejsca, gdzie klub mógłby kontynuować swoją działalność. Właścicielowi zależy, aby były to okolice Rataj, jednak poza galerią handlową. - Teraz widzimy, jak się kończy współpraca z galeriami handlowymi – gorzko zauważa pracownica.

Rozbiórka opuszczonej galerii może zostać rozpoczęta jeszcze w tym roku. Przedstawiciele właściciela nie przekazują szczegółowych informacji co do samego przebiegu rozbiórki, jak i przyszłego przeznaczenia tego terenu. Oprócz budynku galerii rozebrany zostanie także przylegający do niej parking wielopoziomowy. Jak przekazało Radio Poznań, w tym miejscu ma powstać nowe osiedle mieszkaniowe wraz z hotelem.