Janusz Marciniak (ur. 1954) studiował malarstwo w poznańskiej Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych. Dyplom w pracowni prof. Jacka Waltosia (1982). Jest artystą interdyscyplinarnym i nauczycielem akademickim. Prowadzi XII Pracownię Malarstwa na Wydziale Malarstwa i Rysunku Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu.

Do tej pory zrealizował 54 wystawy i działania indywidualne oraz uczestniczył w ok. 60 wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą. Jego prace znajdują się w zbiorach Fundacji Signum, Gerhard Richter Archiv – Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Narodowego w Poznaniu, US Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie i kolekcjach prywatnych.

"Ostatnie, czyli pierwsze (2023–1978)" Finisarz wystawy prof. Janusza Marciniaka: