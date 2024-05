Oto 10 najpiękniejszych miast w Wielkopolsce. Jeśli mieszkasz tam, jesteś szczęściarzem! Sprawdź subiektywny ranking

10 najpiękniejszych miast w Wielkopolsce. Oto subiektywny ranking naszych czytelników

Wielkopolska to także piękne i zróżnicowane krajobrazy oraz prawdziwa gratka dla amatorów spacerów, wycieczek rowerowych czy kajakowych. A przede wszystkim to region pełen wyjątkowych miast.

A na koniec kilka komentarzy, które najbardziej przypadły nam do gustu:

ZOBACZ TEŻ:

Prezentujemy najnowszy ranking miast w Wielkopolsce pod względem liczby ludności. Kto znalazł się w czołowej dwudziestce? Zajrzyj do naszej galerii i sprawdź aktualne zestawienie. Ranking największych miast w Wielkopolsce 2024 powstał na podstawie najbardziej aktualnych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Czy na liście są jakieś zaskoczenia? Lider jest oczywisty, ale kolejne miejsca mogą być niespodzianką. Zwłaszcza, że w porównaniu do poprzedniego rankingu doszło do kilku zmian. Zobacz i przekonaj się sam!