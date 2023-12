Oto 12 potraw wigilijnych, które powinny znaleźć się na świątecznym stole 24 grudnia 2023 r.

Tradycja nakazuje, aby w Wigilię Bożego Narodzenia na świątecznym stole znalazło się 12 potraw. W dzisiejszych czasach w wielu domach to jednak coraz większa rzadkość - przygotowanie 12 dań to bowiem spore wyzwanie logistyczne dla każdej gospodyni. Poza tym w niewielu domach do wigilijnej kolacji zasiada aż tyle osób, aby były w stanie zjeść aż taką ilość jedzenia. Na dodatek zgodnie z tradycją każdy z zasiadających do stołu, powinien spróbować każdej z 12 potraw.