Oto 15 najśmieszniejszych nazw wsi w Wielkopolsce. Wprawiają w osłupienie! Chciałbyś tam mieszkać?

Najzabawniejsze nazwy wsi w Wielkopolsce. Czy mieszkańcom też jest do śmiechu?

Do 1999 roku obowiązywała nazwa Biały Kał, ale zlikwidowania spacji domagali się sami mieszkańcy, który mieli dość uśmieszków i drwin płynących z różnych stron kraju. Czy kosmetyczna zmiana pomogła? To musicie ocenić sami...

