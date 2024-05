Oto 20 najbogatszych gmin w Wielkopolsce! Mamy dane na 2024 rok [16.05.2024 r.]

Jak powstał ranking najbogatszych gmin w Wielkopolsce?

Co roku Ministerstwo Finansów prezentuje wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin, czyli tak zwane wskaźniki G. Stanowią one podstawę do wyliczenia rocznych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat do budżetu państwa na 2024 roku.

Wskaźnik G otrzymamy, gdy podzielimy kwotę wszystkich dochodów podatkowych danej gminy przez liczbę mieszkańców. Do wyliczeń bierze się rok poprzedzający rok bazowy. W naszym przypadku jest to rok 2023. Wskaźnik G decyduje między innymi o tym, czy dany samorząd wpłaca do budżetu państwa środki na część równoważącą subwencji ogólnej, czy też korzysta z tej pomocy.

Na podstawie wysokości wskaźnika G poszczególnych wielkopolskich gmin stworzyliśmy ranking najbogatszych gmin w regionie.