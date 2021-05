Oto 20 najzdrowszych warzyw według naukowców. Zobacz, które warzywa koniecznie powinny zaleźć się na twoim talerzu

Co jakiś czas powstają listy najzdrowszych produktów, które powinniśmy włączyć do naszego jadłospisu. Takie listy tworzą przeważnie dietetycy i naukowcy, zajmujący się walorami odżywczymi tego, co spożywamy. Listę 20 najzdrowszych warzyw świata sporządzili też amerykańcy naukowcy William Paterson University. Po przebadaniu kilkudziesięciu roślin jadalnych Amerykańskie Centrum Kontroli Chorób i Prewencji (Centers for Disease Control) ogłosiło, których z nich nie powinno zabraknąć w naszym menu. Zobacz czy je jesz --->

Pixabay