Oto aktualny partner Mandaryny - tak wygląda Adrian Szlażewicz. Mamy zdjęcia! [3.07.2024 r.]

- Nie kłócimy się. Sprzeczamy się, jak większość osób. To jest taka przyjemność bycia ze sobą, akceptowania drugiej osoby. Jesteśmy dorosłymi ludźmi, mamy jakieś kłótnie i awantury za sobą z przeszłości. Idziemy do przodu i to jest dla nas miłe - wyznała Mandaryna w rozmowie dla JastrząbPost.