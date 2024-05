Oto Aleksandra Hamkało na odważnych zdjęciach. Z tej strony gwiazdy "Na dobre i na złe" nie znacie! [16.05.2024 r.]

Tak żyje na co dzień Ola Hamkało

Wczesne lata i początki kariery Aleksandry Hamkało z "Na dobre i na złe"

Urodzona 19 października 1988 roku w Zielonej Górze Aleksandra Hamkało miała już sztukę we krwi. Dorastając w rodzinie o silnych tradycjach artystycznych, miała okazję zainspirować się swoim ojcem, który również był aktorem. Po ukończeniu IX LO we Wrocławiu, podjęła naukę we wrocławskiej filii Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie.