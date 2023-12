Oto Artur i Sara. Już nie są razem. "Będę ruszał od razu na łowy". Zobaczcie zdjęcia! [12.12.2023]

- Nie może być tak, że jesteśmy w związku, a jedna osoba nie odzywa się do drugiej przez półtora tygodnia - zdradziła Sara.

Opowiadała, że Artur był skoncentrowany na pracy. Dla niej miał zbyt mało czasu.

- Mieliśmy bardzo mało czasu dla siebie. Cały czas były inne bodźce związane z pracą. Ja to byłam takim dodatkiem - wyznała.

- W końcu poczułem, że to jednak było tylko zauroczenie. Nie byłem sobą, nie czułem się tak dobrze jak na początku. Stwierdziłem, że nie ma sensu się dalej męczyć... Minęły te uczucia. Na początku było nam dobrze... Myślę, że Sara trochę wybiegała za bardzo do przodu, przejmowała stery. Myślę, że to mnie trochę zraziło - mówił w finałowym odcinku programu "Rolnik szuka żony" Artur.