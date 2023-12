Artur w programie "Rolnik szuka żony"

28-letni Artur z Mazowsza zgłosił się do programu "Rolnik szuka żony", bo marzył o tym, by znaleźć kobietę, z którą mógłby stanąć przed ołtarzem. Wcześniej był w dwóch poważnych związkach, ale rozpadły się, bo - co sam podkreślał - za dużo czasu poświęcał pracy.

Artur wzbudził spore zainteresowanie pań. Otrzymał mnóstwo listów. Na swoje mazowieckie gospodarstwo zaprosił trzy kobiety. Ostatecznie wybrał Sarę. I wiele wskazywało na to, że ten związek przetrwa.