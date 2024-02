Oto Conan, syn Dagmary Kaźmierskiej z "Królowych życia", na prywatnych zdjęciach. Zobaczcie! [3.02.2024]

Dagmara Kaźmierska, gwiazda programu "Królowe życia"

Ile lat ma Conan Kaźmierski?

Chłopiec nie przepadał za tym imieniem w pierwszych latach szkoły, ale obecnie polubił to nietypowe imię. Na Instagramie występuje pod nickiem Conan Bestia.

Conan Kaźmierski nagrał dla mamy piosenkę

"Ty nauczyłaś mnie kochać Chciałbym przestać się jeszcze tylko ludzi bać Zaufać równie jak tobie Równie wspaniałej i pięknej osobie Co dzień dla niej się starać i stawać na głowie"

Conan utrzymuje kontakty z tatą. To jednak mama jest dla niego całym światem. W 2021 roku Conan Kaźmierski nagrał dla swojej mamy piosenkę . Przez dwa lata odsłuchaną już już milion razy . Warto zwrócić uwagę na tekst, który się w niej pojawił. Conan rapuje między innymi:

Posłuchajcie, jak rapuje Conan:

Conan Bestia Kaźmierski - od lodziarni po medycynę

W czerwcu 2022 roku Conan otworzył lodziarnię we Wrocławiu , zdobywając sympatię mieszkańców i turystów. Jego zaangażowanie w akcję charytatywną podczas zbiórki na leczenie ciężko chorego chłopca przyniosło prawie 5 tysięcy złotych. Mimo zakończenia działalności lodziarni, Conan ceni ten okres za zdobytą wiedzę i doświadczenie.

W trakcie emisji "Królowej życia", widzowie śledzili przemiany Conana Bestii Kaźmierskiego. Dziś jest nie tylko wysportowanym mężczyzną, ale również studentem medycyny na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.

Przyszłość Conan Bestia Kaźmierski wiąże z chirurgią plastyczną

Oto Conan Kaźmierski na prywatnych zdjęciach:

Zobaczcie, jak żyje na co dzień Conan Bestia Kaźmierski, syn Dagmary Kaźmierskiej z programu "Królowe życie". Na Instagramie podgląda go już ponad 220 tysięcy internautów. Conan pokazuje w mediach społecznościowych, jak wygląda jego życie. Sporo tu zdjęć z uczelni, z programów, w których występuje oraz z siłowni. Są też zdjęcia z wakacji oraz z dziewczyną. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie prywatne zdjęcia Conana z "Królowych życia".