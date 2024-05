Oto cztery warianty, które muszą być spełnione. Tylko szczęście może sprawić, że Lech Poznań awansuje do europejskich pucharów Bartosz Kijeski

Lech Poznań matematycznie cały czas ma szanse, aby w przyszłym roku zagrać w europejskich pucharach ADAM JASTRZEBOWSKI

Lech Poznań po niedzielnej porażce z Legią Warszawa (1:2) skomplikował sobie drogę do Ligi Konferencji Europy. Kolejorz musi wygrać dwa najbliższe mecze, by choć w najmniejszym stopniu myśleć o zajęciu trzeciego miejsca. Ten scenariusz nie jest nieprawdopodobny, choć do tego, aby to osiągnąć potrzebne będzie jeszcze szczęście. Przeanalizowaliśmy cztery warianty na najbliższe dni.