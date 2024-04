Oto dom Dominika z "Rolnik szuka żony 11". Tak mieszka 26-letni gospodarz. Mamy zdjęcia! [13.04.2024]

Marta Manowska o Dominiku z "Rolnik Szuka Żony"

Marta Manowska , prowadząca program "Rolnik szuka żony" , podkreśla, że Dominik jest niezwykle oddany swojej pracy na gospodarstwie, a dodatkowo pasjonuje go mechanika samochodowa, konkretnie auto detaling. Partnerka, która chciałaby podzielić z nim życie, powinna zrozumieć specyfikę jego obowiązków oraz być gotowa na życie na wsi .

Gospodarstwo Dominika na Opolszczyźnie

Matka Dominika wyznaje z dumą , że to właśnie jej syn jest mózgiem operacji na gospodarstwie. Dla niej i dla Dominika praca na farmie to nie tylko obowiązek, ale również spełnienie życiowe.

Dominik prowadzi 17-hektarowe gospodarstwo specjalizujące się w produkcji bydła mięsnego i opasów. To miejsce, gdzie praca idzie w parze z pasją. Wspólnie z mamą i ojczymem tworzy zgraną drużynę, która dba o każdy aspekt gospodarstwa.

Niecodzienna pasja Dominika z "Rolnik szuka żony"

Po dniu pełnym obowiązków na gospodarstwie, Dominik odpręża się, zajmując się auto detalingiem . Polerowanie i woskowanie samochodów stanowią dla niego nie tylko sposób na utrzymanie pojazdów w doskonałym stanie, ale także sposobność do oderwania się od codziennych stresów.

Dominik spod Opola poszukuje partnerki w "Rolnik szuka żony"

Dominik marzy o znalezieniu partnerki , która zaakceptuje jego życie na wsi i wspierałaby go w jego pasjach. Liczy na to, że w programie "Rolnik szuka żony" uda mu się znaleźć miłość swojego życia , która będzie gotowa podzielić z nim radości i trudy życia na farmie.

Dominik z "Rolnik Szuka Żony 11" - zdjęcia jego domu i gospodarstwa:

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć przedstawiających życie Dominika z "Rolnik Szuka Żony 11". Przekonaj się, jak wygląda jego dom i gospodarstwo oraz jakie pasje go inspirują na co dzień.