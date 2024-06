Oto dzikie zwierzęta, które spotkamy w Poznaniu! Pojawiają się w parkach oraz na ulicach. "Ich życie w mieście jest prostsze". Zdjęcia!

Mimo znaków ostrzegawczych przy ulicach, nadal dochodzi do potrąceń zwierząt przez auta. Co zrobić, jeżeli jesteś świadkiem takiego zdarzenia bądź bezpośrednio w nim uczestniczysz?

"Jedni chcą, żeby dzikie zwierzęta żyły w mieście, a inni się ich boją"

Wykładowczyni, która od 2005 roku pracuje na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego zauważa, że wśród ludzi występuje podzielona opinia co do dzikich zwierząt.

- Często na nowych osiedlach z jednej strony ludzie dzwonią do katedry myśliwych oraz mediów mówiąc: “proszę coś zrobić, bo mi dzik pod balkon podchodzi”. Z drugiej strony w rowie przy drodze zostawiane są resztki z kapusty oraz ziemniaków, co je przyciąga. Jedni chcą, żeby dzikie zwierzęta żyły w mieście, a inni się ich boją

Te dzikie zwierzęta spotkamy w Poznaniu!

- Nie powinniśmy pomagać dzikim zwierzętom. Jeśli chcemy, żeby były one dzikie i żyły na miarę swojego gatunku to powinniśmy dać im święty spokój

Wiele ze zwierząt samodzielnie przystosowuje się do życia w mieście. Przykładowo bardzo trudno jest spotkać wrony poza terenami zamieszkałymi. Trzeba, jednak pamiętać, że były to kiedyś zwierzęta żyjące na klifach nadmorskich oraz w miejscach tym podobnych. Jakie dzikie zwierzęta możemy spotkać podczas spaceru w Poznaniu?

Jeśli chcemy, żeby zwierzęta dzikie pozostały dzikie, to dajmy im spokój, nie dokarmiajmy ich i nie zaczepiajmy. Warto zadbać o odpowiednie zabezpieczenie pojemników na śmieci, w szczególności tych na bio odpady.

Jedyną sytuacją, w której powinniśmy pomóc dzikiej zwierzynie jest wtedy, gdy leży ona ranna. W takim przypadku należy zadzwonić na policję bądź straż miejską. Odpowiednie służby zadecydują co zrobić ze zwierzęciem.

Dziki SOR w Poznaniu już działa! To miejsce wyjątkowo potrzebne dla zwierząt

W przypadku małych ssaków bądź ptaków trafiają one do tzw. Dzikiego SOR-u. Na poznańskiej Wildzie przy ul. Św. Trójcy 22 zwierzęta otrzymują odpowiednią pomoc, a następnie, jeżeli jest taka potrzeba, są przetransportowywane do ośrodka rehabilitacyjnego w Kościanie.