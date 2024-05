Oto Ewa Swoboda na odważnych zdjęciach. "Tak właśnie wygląda milion dolarów w złocie"! [16.05.2024]

Ewa Swoboda, urodzona 26 lipca 1997 roku w Żorach, ma obecnie 26 lat.

Już od najmłodszych lat Ewa Swoboda przejawiała niezwykłe zdolności do sprintu. Te naturalne talenty, połączone z nieustającą pracą, zaowocowały szybkim awansem na arenie lekkoatletycznej. W wieku 18 lat zdobyła tytuł mistrzyni Europy juniorek na 100 metrów, a rok później sięgnęła po srebro na mistrzostwach świata juniorek.

Ewa Swoboda zwyciężyła w biegu na 60 m w mityngu Orlen Copernicus Cup w Toruniu, zaliczanym do cyklu World Athletics Indoor Tour Gold. Polska sprinterka uzyskała najlepszy w tym roku wynik na świecie…

Kariera sportowa Ewy Swobody rozwijała się dynamicznie.

Ewa Swoboda może poszczycić się również rekordami Polski juniorek na 100 metrów oraz rekordem kraju na 60 metrów. Jej osiągnięcia nie ograniczają się tylko do krajowej sceny sportowej. W 2023 roku, mimo że zajęła drugie miejsce na halowych mistrzostwach Europy, udowodniła swoją wyjątkową formę. Podczas mistrzostw świata w biegu na 100 metrów osiągnęła imponującą szóstą pozycję.

Tak żyje Ewa Swoboda

Prywatnie Ewa Swoboda jest osobą, która poza pasją do sportu, ceni także relacje z innymi sportowcami. Przez pewien czas związana była z Konradem Bukowieckim, znanym lekkoatletą specjalizującym się w rzucie dyskiem i pchnięciu kulą. Choć po zerwaniu z nim obiecywała sobie unikanie związków z innymi sportowcami, los przyniósł jej spotkanie z Krzysztofem Kiljanem, płotkarzem.

Na Instagramie Ewę Swobodę śledzi już ponad 340 tysięcy internautów, a jej popularność stale rośnie. To jednak nie tylko sportowe osiągnięcia przyciągają uwagę fanów. Jej nietuzinkowy styl życia, szczery uśmiech i radość są równie inspirujące. To właśnie ta autentyczność czyni ją ulubienicą publiczności, co widać w komentarzach na portalach społecznościowych.