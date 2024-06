Ile lat ma Iga Dudziuk, córka Norbiego?

W 1997 roku Norbi zdobył ogromną popularność dzięki swojemu przebojowi "Kobiety są gorące" . Dwa lata później, w 1999 roku, urodziła się jego jedyna córka Iga Dudziuk. Była to owoc miłości z jego pierwszego małżeństwa z Julią. Obecnie Iga ma 25 lat.

Kim jest Iga Dudziuk, córka Norbiego?

W 2021 roku Iga wydała swój pierwszy singiel zatytułowany "A jednak". W swoich wywiadach podkreślała, że jej muzyczna kariera to jej własna zasługa i ojciec nie miał wpływu na jej debiut. Norbi jednak jest dumny z córki i mocno ją wspiera.

Chociaż Iga Dudziuk czasami wydaje nowe utwory, to przede wszystkim jest dziennikarką . Pracuje w Radiu Vox i Vibe FM. Ponadto prowadzi podcast "Sex w moim mieście", gdzie otwarcie rozmawia o intymnych sprawach bez tabu i stereotypów.

- Iga i ja mamy muzykę we krwi. Moja mama była wykładowcą emisji głosu, grała na fortepianie, a ciotka gra na skrzypcach w operze w Barcelonie. Iga jest skazana na muzykę - opowiadał Norbi w wywiadzie dla "Vivy".

Iga Dudziuk - muzyka i kariera dziennikarska

W swoich utworach Iga Dudziuk ukazuje autentyczność i pasję do muzyki. Jej pierwszy singiel "A jednak" spotkał się z pozytywnym odbiorem, co utwierdziło ją w przekonaniu, że warto kontynuować tę ścieżkę. Jednak to nie tylko muzyka wypełnia jej życie zawodowe. Jako dziennikarka, Iga wykazuje się profesjonalizmem i zaangażowaniem. Jej praca w radiu oraz podcast cieszą się dużym zainteresowaniem słuchaczy.