Oto Jacek Wójcik, przyjaciel Dagmary Kaźmierskiej, na prywatnych zdjęciach!

Popularność Jacka Wójcika

Jacka Wójcika pierwszy raz zauważyliśmy w programie "Królowa życia", gdzie towarzyszył Dagmarze Kaźmierskiej , wnosząc do atmosfery swoją niepowtarzalną energię. Jego osobowość i poczucie humoru zyskały mu szerokie grono fanów , którzy śledzą go na różnych platformach, takich jak Instagram czy TikTok.

Wiek i rodzina Jacka Wójcika

Jacek Wójcik urodził się w 1969 roku, co oznacza, że obecnie ma 55 lat . Zamieszkuje w Kłodzku na Dolnym Śląsku. Co do liczby dzieci Jacka, różne źródła podają różne informacje, jednak o matce swoich dzieci nie wspomina zbyt często. Na pewno ma jednego syna, z którym czasami pojawia się na portalach społecznościowych.

Zainteresowania i zajęcia Jacka Wójcika

Jacek Wójcik to nie tylko towarzysz życia Dagmary Kaźmierskiej czy postać telewizyjna. W przeszłości był aktywny jako kulturysta, a nawet obecnie czasami pokazuje swoje treningi na różnych platformach internetowych. Oprócz tego, jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu i zajmował się renowacją obiektów sakralnych w Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Miłość do Dagmary Kaźmierskiej

Jacek Wójcik publicznie przyznaje się do swoich uczuć do Dagmary Kaźmierskiej. Ich relacja jest pełna wzajemnej przyjaźni, jednak Jacek wyznaje, że zakochał się w niej. Mimo to, Dagmara podchodzi do tego sceptycznie, twierdząc, że ich relacja nie zmierza ku miłości.