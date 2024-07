Oto jak wakacje spędzali piłkarze Lecha Poznań wraz z partnerkami. Oto zdjęcia! [04.07.2024] CU

Piłkarze Lecha Poznań rozjechali się po świecie, by naładować baterie oraz oczyścić głowę po wyjątkowo nieudanym sezonie. Kolejorz w fatalnym stylu wypadł poza europejskie puchary, a Mariusz Rumak spadł ze stołka trenerskiego. Zawodnicy mieli czas do 20 czerwca, by wypocząć, lecz teraz rozpoczynają przygotowania do sezonu pod wodzą Nielsa Frederiksena. Dubaj, Mallorca, Tanzania... Zobacz na zdjęciach, gdzie wyjechali piłkarze Lecha z partnerkami na wakacje.