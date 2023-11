Oto Jakub Sierenberg z serialu "Informacja zwrotna" na prywatnych zdjęciach. Uśmiecha się częściej niż w filmie. Zobaczcie, jak wygląda!

- Miałem tradycyjną drogę wejścia na plan dla młodych aktorów. Najpierw był self-tape. Potem pierwszy etap na żywo, gdzie obecny był już Leszek Dawid, co swoją drogą jest bardzo fajne, ponieważ odnosi się wrażenie, że jest się wysłuchanym i potraktowanym poważnie, skoro reżyser przychodzi na tak wczesnym etapie castingu. Następnie miałem drugi etap i później kolejny, gdzie był już Arek, więc to była daleka droga. Jestem bardzo wdzięczny wszystkim osobom, które się przyczyniły do tego, że akurat padło na mnie - wyznał w wywiadzie na "Świata seriali" Jakub Sierenberg.