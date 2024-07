To z pewnością jedna z najbardziej kontrowersyjnych budowli w Polsce. Rozpoczęła się w 2015 r. i wciąż nie została skończona. Mimo to właściciele już pobierają opłatę za wstęp i organizują specjalne wydarzenia i tematyczne imprezy. Na turystów odwiedzających zamek w Stobnicy czeka wiele atrakcji, usług i gadżetów do kupienia.

Budowa zamku w Stobnicy trwa od 2015 r.

Budowa zamku w Stobnicy ruszyła niemal dekadę temu i trwa do dziś. Obiekt powstał na sztucznie usypanej wyspie, a właściwie sam w sobie jest wyspą, jak donoszą właściciele. Zamek położony jest na obrzeżach Puszczy Noteckiej, na obszarze objętym ochroną prawną - Natura 2000.

Sama budowla liczy ponad 70 m wysokości i około 200 m długości. Zamek ma 15 kondygnacji, a wysokość każdej z nich równa jest dwóm standardowym piętrom w typowym budownictwie mieszkalnym. Na planowanych 15 kondygnacjach ma znaleźć się 46 lokali mieszkalnych, które docelowo może zamieszkiwać do 97 osób, obsługiwanych przez kolejne 10 osób. Budynek z zewnątrz otacza akwen wodny z naturalną linią brzegową i licznymi wyspami.

Zamek w Stobnicy nadal zamknięty, a już zarabia

Choć wrota do zamku nie zostały jeszcze otwarte, to właściciele już zarabiają na tym miejscu. Jak? Możliwe jest zwiedzanie terenów położonych dookoła budynku. Na ten moment do dyspozycji turystów jest leśna ścieżka edukacyjna, która ciągnie się przez las i dochodzi do zamku.

Za spacer po ścieżkach wytyczonych w lesie trzeba zapłacić. Cena biletu wstępu zależy od dnia i godziny. Cena biletu normalnego waha się od 30 zł do 65 zł. Dzieci i młodzież do lat 18 płacą od 21 zł do 50 zł. Dzieci do lat trzech wchodzą za darmo pod opieką osoby dorosłej (maksymalnie trójka dzieci). Z kolei cena biletu dla seniorów powyżej 65 roku życia waha się od 26 zł do 50 zł.

Właściciele zarabiają nie tylko na biletach. Na terenie tego miejsca znajduje się też sklepik z pamiątkami, gdzie można kupić np. magnesy, kubki, pocztówki, zbroje dla dzieci, drewniane miecze itp.

Jedną z dostępnych atrakcji jest możliwość wybicia monety. To wydatek rzędu 15 zł. Poza tym, na miejscu funkcjonuje też strefa gastronomiczna. Business Insider donosi, że kiełbasa z chlebem to wydatek rzędu 25 zł, a zestaw składający się z zupy pomidorowej i zapiekanki - 26 zł. Z kolei za pajdę chleba ze smalcem z ogórkiem kiszonym trzeba zapłacić 15 zł.

Specjalne wydarzenia na zamku w Stobnicy

Właściciele szukają różnych możliwości, aby przyciągnąć do zamku w Stobnicy turystów i nieco zarobić. W najbliższym czasie, w weekend 20-21 lipca, odbywać będzie się wydarzenie nazwane Oblężeniem Stobnicy.

Jak piszą organizatorzy, dostępnych będzie wiele atrakcji zarówno dla młodszych, jak i starszych dzieci. Będzie można m.in.: przymierzyć zbroję rycerską, spróbować swoich sił w strzelaniu z kuszy, obejrzeć machiny oblężnicze, uczestniczyć w ognisku oraz obejrzeć pokazy strzelania z Trebusza, Perriera i Kuszy Wałowej.

Ile trzeba zapłacić za udział w Oblężeniu Stobnicy? Bilet dla rodziny składającej się z dwójki dorosłych i dwójki dzieci kosztuje od 230 zł do 290 zł - wszystko zależy od godziny.

Zamek w Stobnicy (a dokładniej ścieżkę edukacyjną, bo zamek wciąż jest zamknięty) można odwiedzać od środy do niedzieli w godz. od 10 do 18 (ostatnie wejście o 16:30) w tygodniu roboczym, a w weekend od 10 do 20 (ostatnie wejście o 18:30). W poniedziałki i wtorki miejsce jest zamknięte.

Kontrowersje wokół zamku w Stobnicy

Budowa została upubliczniona w 2018 r. Wywołała wówczas sporo kontrowersji z powodu swojej lokalizacji. Znajduje się bowiem na skraju Puszczy Noteckiej i obszaru Natura 2000. W 2020 r. policja zatrzymała siedem osób powiązanych z budową obiektu. W toku postępowania administracyjnego stwierdzono naruszenie prawa przez starostę obornickiego, jednak wojewoda nie podjął decyzji o unieważnieniu zgody na budowę. W związku z czym odwołano wojewodę wielkopolskiego, Łukasza Mikołajczyka.

W ostatnich latach toczyły się różne sprawy dotyczące zamku w Stobnicy. W 2021 r. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego uznał decyzję o pozwoleniu na budowę z 2015 r. dla obiektu jako nieważną. 12 stycznia 2022 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił zaskarżoną decyzję GUNB unieważniającą pozwolenie na budowę. Uznał, że inwestycja może być kontynuowana.

