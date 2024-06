Oto Jonasz Rewiński, syn Janusza Rewińskiego. Wiemy, jak wygląda i czym dziś się zajmuje. Zobaczcie zdjęcia! [12.06.2024 r.]

Janusz Rewiński zmarł 1 czerwca 2024 roku. Miał 74 lata

Jego komediowy talent zyskał szerokie uznanie. Widzowie zapamiętali go z roli "Miśka" w Kabarecie Olgi Lipińskiej. Wystąpił także w wielu filmach i serialach, takich jak miedzy innymi:

Janusz Rewiński urodził się 16 września 1949 roku w Żarach. Ukończył Technikum Budowy Silników Lotniczych we Wrocławiu, a następnie Wydział Aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie.

Na początku lat 90. XX wieku współtworzył telewizyjny program "Skauci Piwni" , który zainspirował powstanie stowarzyszenia "Skauci Piwni", a później Polskiej Partii Przyjaciół Piwa. Z list tego ugrupowania dostał się do Sejmu.

Janusz Rewiński prywatnie - oto jego rodzina

W Nowodworze koło Mińska Mazowieckiego prowadził gospodarstwo rolne , co było jego pasją poza światem show-biznesu.

Jonasz Rewiński: syn wielkiego satyryka

"Pożegnanie, którego miało nie być. 1 czerwca Tata stoczył walkę ze swoim stanem zdrowia. Niestety tym razem nie dał rady. Przez wiele lat Tata dawał radość i uśmiech nie tylko nam, ale i wszystkim wokół. Teraz świat jest jakby taki sam, ale uśmiechu nagle zabrakło. Janusz Rewiński. Aktor, satyryk, poseł na Sejm I kadencji. W trudnych momentach pocieszał nas mówiąc 'fokus na pozytyw!'... Ale czy dzisiaj to jeszcze możliwe? Dziękujemy za wszystko. Gdziekolwiek teraz jesteś, mamy nadzieję że 'mają rozmach'. Buenas noches, Senior Siarra!" - napisał Jonasz Rewiński na Facebooku.

Jonasz Rewiński to znany dziennikarz i prezenter telewizyjny. Pracuje w TVP World i ma 40 lat. Jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz University of East Anglia. Choć kilkanaście lat temu próbował dostać się do Sejmu, ostatecznie zdecydował się na karierę w dziennikarstwie.