Oto Krzysztof Krysiak. Był pierwszym mężem Agnieszki Chylińskiej. Tak dziś wygląda! [10.06.2024]

Agnieszka Chylińska: wiek i wczesne lata

Agnieszka Chylińska urodziła się 23 maja 1976 roku w Gdańsku, co oznacza, że niedawno obchodziła swoje 48. urodziny. Od najmłodszych lat przejawiała swoje artystyczne zdolności i zainteresowania. Już w wieku 6 lat napisała swój pierwszy wiersz, a w drugiej klasie liceum zdecydowała się porzucić szkołę na rzecz kariery muzycznej.

Muzyczna droga Agnieszki Chylińskiej

Pierwszy duży sukces wokalny Agnieszka osiągnęła na Festiwalu Piosenki Francuskiej w Starogardzie Gdańskim, gdzie zdobyła trzecie miejsce. To tam poznała członków swojego pierwszego zespołu - Second Face. Wkrótce wystąpiła z nimi na Dniach Kociewia, gdzie z kolei spotkała Grzegorza Skawińskiego, który zaproponował jej dołączenie do zespołu O.N.A. Tak w 1994 roku rozpoczęła się jej przygoda z tą formacją. Zespół szybko zyskał ogromną popularność, a Agnieszka zdobyła serca polskiej publiczności.