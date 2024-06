Oto lista urządzeń elektrycznych, które zużywają najmniej prądu w domu. Korzystasz z nich?

Oto lista urządzeń elektrycznych, które zużywają najmniej prądu w domu

Od 1 lipca wzrosną rachunki za prąd. Choć będzie to spora podwyżka to skorzystamy z wprowadzonej przez rząd stawki, która będzie obowiązywała do 31 grudnia 2024 roku. Dla gospodarstw domowych przewidziana jest maksymalna cena na poziomie 500 zł/MWh (aktualnie 412 zł/MWh).

To oznacza wyższe rachunki za prąd i motywacje do oszczędzania energii elektrycznej. A czasem wystarczą drobne kroki i wprowadzenie nawyków oszczędzania. To będzie nie tylko ulga dla naszego portfela ale i działanie na korzyść środowiska.

Wśród urządzeń, które wręcz pożerają prą i podnoszą nasze rachunki na pierwszym miejscu zdecydowanie znajdzie się płyta indukcyjna, piekarnik czy bojler elektryczny. A korzystanie z jakich sprzętów kosztuje nas najmniej?