Oto Liv Tyler, córka lidera grupy Aerosmith Stevena Tylera - tak teraz wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [12.05.2024 r.]

Jest córką lidera grupy Aerosmith Stevena Tylera i fotomodelki Bebe Buell. Liv Tyler dorastała bez ojca. O tym, że jej tatą jest słynny wokalista zespołu Aerosmith dowiedziała się dopiero, gdy miała 10 lat. W 1991 roku przyjęła nazwisko ojca.

Już jako nastolatka zachwycała urodą. Karierę modelki rozpoczęła już w wieku 14 lat. Jej zdjęcia pojawiły się w takich amerykańskich magazynach jak "Seventeen" i "Mirabella".

W 1994 roku razem z Alicią Silverstone wystąpiły w słynnym teledysku do piosenki "Crazy" zespołu Aerosmith. Utwór podbijał listy przebojów na całym świecie, a teledysk triumfował w MTV.

- Co ciekawe, Liv nie otrzymała angażu dzięki koneksjom rodzinnym. Reżyser klipu wypatrzył ją w reklamie telewizyjnej i - uznając jej nazwisko za czysty przypadek - dał jej rolę. Gdy wyszło na jaw, że frontman zespołu i obsadzona aktorka to w istocie ojciec i córka, reżyser zmontował teledysk tak, by pokazać podobieństwo ich gestykulacji oraz ruchów scenicznych - podaje Interia.