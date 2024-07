Oto Magda Femme, pierwsza żona Michała Wiśniewskiego - tak dziś wygląda. Mamy zdjęcia! [11.07.2024 r.] OPRAC.: Dariusz Nawrocki

Zobaczcie, jak obecnie wygląda Magda Femme, pierwsza żona Michała Wiśniewskiego, lidera zespołu Ich Troje, który niebawem będzie obchodził swoje 52. urodziny. Jego życie to nie tylko pasja do muzyki, ale także liczne małżeństwa oraz udział w reality show, które uczyniły go jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego show-biznesu. A czym się dziś zajmuje jego pierwsza żona? O tym w naszym artykule.