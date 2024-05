Oto Magda z "Barw szczęścia" na śmiałych zdjęciach! Natalia Sierzputowska: "Dużo dziewczyn dodaje takie zdjęcia, bo je lubi!"

"Kochani stulejarze. Weźcie się ogarnijcie z tymi stulejarskimi komentarzami, bo najpierw się zrzygam, a później będę was blokować, więc please. [...] I tutaj was kochani zaskoczę, dziewczyny nie zawsze wstawiają takie zdjęcia tylko po to, żeby podobać się chłopcom. Niesamowite, prawda? Dużo dziewczyn dodaje takie zdjęcia, bo je lubi, bo się na nich sobie podoba i to tyle. To nie znaczy, że macie prawo... znaczy macie prawo, ale jeżeli tak robicie, to po prostu jesteście j****mi oblechami, pisać takie komentarze, bo jest to totalnie obleśne. Ale teraz zapytam, czy wasze dziewczyny wiedzą, że piszecie takie komentarze? No, tak myślałam" - mówi Natalia Sierzputowska.