Oto Magdalena Boczarska - tak mieszka i żyje na co dzień. Zobaczcie zdjęcia! [13.05.2024] Dariusz Nawrocki

Magdalena Boczarska urodziła się 12 grudnia 1978 roku w Krakowie.Tam też ukończyła XXI Liceum Ogólnokształcące oraz Państwową Wyższą Szkołę Teatralną im. Ludwika Solskiego.Na zdjęciu Magdalena Boczarska i Mateusz Banasiuk na premierze filmu "Heaven in Hell"Magdalena Boczarska i Mateusz Banasiuk mieszkają w dwupoziomowym mieszkaniu w Warszawie.

Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Magdalena Boczarska. To aktualnie jedna z najpopularniejszych polskich aktorek. Na swoim koncie ma grę w takich filmach, jak między innymi "Sztuka kochania", "Różyczka", "Piłsudski" czy "Obywatel". Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Magdalena Boczarska.