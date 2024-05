Oto Magdalena Cielecka - tak wyglądała 20 lat temu. Dziś ma 52 lata. Zobaczcie zdjęcia [13.05.2024]

"Tu, na tym zdjęciu ma 15 lat i takie samo zadziorne spojrzenie, jak dzisiaj. Często mówi się, szczególnie w przypadku aktorek i aktorów, że muszą mieć "to coś". Ta fotografia mogłaby z powodzeniem ilustrować to tajemnicze zagadnienie w słowniku. Magda, cieszymy się, że jesteś z nami i życzymy Ci tego, co dobre i piękne. Odwagę, żeby sięgnąć, to masz od zawsze, co widać w Twoich oczach" - napisali koledzy z Nowego Teatru w Warszawie.