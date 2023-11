Oto Magdalena Narożna na odważnych zdjęciach. Fani są pod wrażeniem: "Figurka sztos". Zobaczcie! [21.11.2023 r.]

Ile lat ma Magdalena Narożna z "Piękni i Młodzi"?

Magda Narożna w zespole Piękni i Młodzi

Magdalena Narożna zespół "Piękni i Młodzi" założyła z Dawidem Narożnym i Danielem Wilczewskim. Grupa szybko podbijała scenę disco-polo w Polsce. W dużym stopniu do tego przyczynił się utwór "Niewiara", który zapewnił zespołowi rozpoznawalność. Do tego doszedł jeszcze finał programu "Must Be The Music". Stali się tak popularni, że zrezygnowali z imprez weselnych na rzecz koncertów, na które przyciągali tłumy fanów.