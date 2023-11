Tak mieszka i żyje na co dzień Małgorzata Pieczyńska z "Dewajtis":

Małgorzata Pieczyńska ma dwa domy: w Sztokholmie i w Warszawie. W jednym z wywiadów zdradziła, że "żyje na dwa domy". W Szwecji na stałe mieszka jej mąż Gabriel Wróblewski. W Polsce nieustannie gra w filmach i serialach. Stąd jej częste wizyty w Warszawie. W Polsce ma też rodziców, których stara się często odwiedzać.

Częściej bywa w Polsce niż w Szwecji. Mimo to ze swoim mężem tworzą zgodne małżeństwo już 37 lat, co w środowisku aktorskim jest rzeczywiście wyczynem.

- Mój mąż mówi, że miłość na odległość to triumf wyobraźni nad rzeczywistością. Taka miłość na odległość zmusza do wyjątkowego skupienia. Bardzo dużo rozmawiamy i wsłuchujemy się w siebie nawzajem, w to jakie mamy wzajemnie potrzeby. Jesteśmy na to bardzo uwrażliwieni - wyznała w rozmowie z Shownews.pl Małgorzata Pieczyńska.