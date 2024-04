Oto Marcin z Mazowsza. Taki jest 37-letni uczestnik 11. edycji programu "Rolnik szuka żony"

"Rolnik szuka żony" to już 11 edycja!

"Rolnik szuka żony 11" - uczestnicy

Wśród 9 kandydatów aż 3 to kobiety, co stanowi szczególną nowość w historii programu. Należy zaznaczyć, że najmłodszym uczestnikiem tegorocznej edycji jest 23-letnia właścicielka 25-hektarowego gospodarstwa, która już teraz sugeruje, że jej historia może zaskoczyć widzów. Poza nią, w programie pojawią się również rolnicy o zróżnicowanych pasjach i bogatych doświadczeniach życiowych, co zapowiada ciekawe i emocjonujące odcinki.

Marcin z Mazowsza. Taki jest 37-letni uczestnik 11. edycji programu "Rolnik szuka żony"

Marcin jest rzetelnym, zorganizowanym i odpowiedzialnym rolnikiem, ale to, co go naprawdę wyróżnia, to jego wrażliwość i dobroć. Nie boi się otwarcie rozmawiać o swoich uczuciach, co świadczy o jego odwadze i dojrzałości emocjonalnej. Mierzący 175 cm wzrostu, Marcin charakteryzuje się wytrwałością w dążeniu do celu, co stanowi jedną z jego najbardziej cenionych cech.