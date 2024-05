Mimi jest Amerykanką południową urodzoną w Amsterdamie, a do Poznania przyjechała z Boissiere we Francji

Piękna kotka rodem z Ameryki Południowej przyjechała do poznańskiego zoo w piątek 17 maja wieczorem. Choć pochodzi zza oceanu, urodziła się w Amsterdamia, a do Polski przyjechała z La Boissiere-du-Dore z Kraju Loary we Francji.

Mimi należy do gatunku ocelotów nadrzewnych (zwanych też margajami), które zasiedlają większą część Ameryki Południowej i Łacińskiej. Margaje są dość podobne do ocelotów wielkich - mają nieco mniejszy łeb, za to dłuższy ogon. Ważą od 2,6 do 4 kg, długość ciała waha się od 48 do 79 cm, ogona od 33 do 51 cm. Samice wyróżniają się spośród większości kotów posiadaniem wyłącznie dwóch sutków.

Niecodzienne umiejętności Mimi

Oceloty nadrzewne, jak nazwa wskazuje, bardzo sprawnie poruszają się pod drzewach. Polują w nich na ptaki i małpy, ale nie gardzą też żabami, wężami, jaszczurkami a nawet owadami. Są zwierzętami o nocnym trybie życia i jak wynika z badań - najlepiej czują się w gęstych lasach z dala od człowieka.

Wyróżniają je dwie umiejętności. Przede wszystkim margaje potrafią schodzić z drzewa głową w dół! Oprócz nich potrafi to tylko pantera mglista! Druga, jeszcze ciekawsza umiejętność, to fakt, że potrafią poruszać stawami skokowymi o 180 stopni. To pozawala im czepiać się pni i gałęzi jeszcze skuteczniej, niż innym kotom. Ułatwia też bardzo polowanie.

Mimi musi się zadomowić

Zanim jednak Mimi zaprezentuje się szerszej publiczności, musi zadomowić się na swoim nowym wybiegu. Jak narazie sposobała jej się drewaniana półka, na której przesiaduje. To jeszcze zbyt mało, by mogli ją oglądać zwiedzający zoo. Na to przyjdzie jeszcze czas.

