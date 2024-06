Oto najbogatsi Wielkopolanie i ich majątki. Znaleźli się na liście tygodnika "Wprost". Na czele potentat z Krotoszyna. Kto jeszcze? Sprawdź!

Tomasz Biernacki - symbol sukcesu z Wielkopolski

Tomasz Biernacki , z majątkiem wartym 20 mld złotych, zdecydowanie dominuje w rankingu "Wprost", reprezentując Wielkopolskę na najwyższym stopniu podium. Jest to postać niezwykle tajemnicza, unikająca światła reflektorów, co w dzisiejszych czasach wydaje się być rzadkością.

Wielkopolanie w "złotej dziesiątce"

Dla Sebastiana Kulczyka był to, zdaniem "Wprost" przełomowy rok, w którym udało mu się wykupić 100 proc. akcji Ciech SA i wyprowadzić spółkę z warszawskiej giełdy. Sprzedał też swoje udziały w Autostradzie Wielkopolskiej SA. Część z tych pieniędzy zasiliła fundusz Manta Ray, który kontroluje. Majątek Kulczyka "Wprost" wycenił na 7,5 mld zł i wzrósł on o 1,35 proc. w stosunku do poprzedniego roku. Dało to awans o dwa miejsca w rankingu.