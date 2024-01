Oto najciekawsze atrakcje turystyczne w Wielkopolsce według National Geographic! Zobaczcie zdjęcia [5.01.2024]

National Geographic przekonuje, że "w oczach osób zafascynowanych historią, Wielkopolska wydaje się być turystycznym rajem". "Nie ma w tym nic dziwnego. To właśnie na terenie dzisiejszego województwa wielkopolskiego znajduje się pierwsza stolica Polski. Nie można jednak ograniczać walorów tego regionu wyłącznie do miejsc historycznych, bo znajdziemy tam masę innych atrakcji. Ciekawe miejsca w Wielkopolsce to także malownicze jeziora, wspaniałe parki narodowe, a to jeszcze nie wszystko" - czytamy w National Geographic. Co zatem znalazło się na liście atrakcji turystycznych Wielkopolski przygotowanych przez National Geographic? Odpowiedzi znajdziecie w naszej galerii >>>>>

Łukasz Gdak