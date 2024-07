Oto najgorsze szkoły w Wielkopolsce. Uczniom z tych szkół poszło najgorzej na maturze 2024! Znamy wyniki [10.07.2024]

Egzamin maturalny 2024. Znamy wyniki matur!

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki egzaminów 9 lipca. Od godziny 8:30 uczniowie mogli sprawdzać swoje wyniki na Zintegrowanym Interfejsie Użytkownika (ZIU). Aby zalogować się do systemu, uczniowie musieli użyć loginu i hasła otrzymanych w szkole. Po zalogowaniu mieli dostęp do wyników z poszczególnych przedmiotów oraz do szczegółowych wyników zadań egzaminacyjnych.

Przedmioty obowiązkowe. Wyniki średnie

Egzamin poprawkowy

Uczniowie, którzy mają zamiar przystąpić do poprawki, mają obowiązek złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu w sesji poprawkowej . Oświadczenie składane jest do dyrektora macierzystej szkoły, tam gdzie składana była deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego.