- Mamy psiaka "z przeszłością", który po bardzo dotkliwym pogryzieniu w schronisku nie radził sobie w kontaktach w psami. Bardzo się bałam, jak zniesie pobyt w hoteliku, ale nie chciałam fundować mu kolejnej klatki, więc zdecydowaliśmy się na Psią Radochę. A potem wróciliśmy tu jeszcze raz i będziemy wracać, kiedy tylko będziemy mogli, bo to najlepsze miejsce pod słońcem. Pies czuł się bardzo dobrze, był cudownie zaopiekowany, a co więcej - pod mądrym i czułym okiem właścicieli nauczył się komunikować z psami i zyskał na pewności siebie. Jestem szczęśliwa, że mamy "swoje" miejsce, co do którego mamy 100 proc. zaufania, że nasz psiak będzie w nim szczęśliwy i bezpieczny - opinia klientki na Google.