Oto najlepsze licea w Poznaniu! Znalazły się w popularnym rankingu WaszaEdukacja.pl. Sprawdź aktualne zestawienie

Najlepsze licea w Polsce w 2024 roku

Podczas sporządzania rankingu liceów, uwzględniono różnorodne kryteria, aby zapewnić obiektywne i wszechstronne podejście. Na liście uwzględniono wyniki egzaminów maturalnych zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym oraz osiągnięcia w ogólnokrajowych olimpiadach przedmiotowych. W tym roku, w związku z nowym typem egzaminu maturalnego, wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej dla liceów nie były publikowane, tak więc kryterium to nie było brane pod uwagę.

Źródła danych wykorzystanych do rankingu pochodziły od sprawdzonych instytucji, takich jak Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Zasady przyznawania punktów dla liceów w rankingu WaszaEdukacja.pl

Egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych - 35% To kryterium uwzględnia wszystkie pisemne i obowiązkowe egzaminy maturalne, czyli wyniki z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego. Wyciągnięta średnia ze zdawalności oraz średniego wyniku z danego przedmiotu miała odpowiednio wagę 0.4 oraz 0.6. Dodatkowo dla egzaminu maturalnego z języka obcego została uwzględniona liczba osób zdających poszczególny egzamin maturalny poprzez wyciągnięcie ogólnej średniej. Wynik szkoły został pomnożony przez wskaźnik tego kryterium czyli 35%.

Dla każdego przedmiotu z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym, do którego przystąpiło minimum dwóch uczniów danej szkoły, została wyciągnięta średnia, pomnożona przez liczbę osób zdających dany przedmiot. Wszystkie wyniki zostały ze sobą zsumowane, a następnie została wyciągnięta ogólna średnia z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym w danej szkole. Wynik ten został pomnożony przez wskaźnik tego kryterium czyli 45%.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025 w Poznaniu

Składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej potrwa od 20 maja do 14 czerwca 2024 r.

do godz. 15.00.