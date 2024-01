Oto najlepsze memy o Jacku Jaśkowiaku. Zastał Poznań murowany, a zostawi zabetonowany!

Najlepsze memy o Jacku Jaśkowiaku. Zastał Poznań murowany, a zostawi zabetonowany!

Oto najlepsze memy o prezydencie Poznania:

Czytaj też: Kim jest Poznaniator? Co śledzi? I kto powinien się go bać? Wróg publiczny nr 1. Rozmowa z twórcą fanpage, który punktuje władze Poznania

ZOBACZ TEŻ:

Poznań to idealne miejsce do życia - tak twierdzi większość zadowolonych mieszkańców stolicy Wielkopolski. Potwierdzają to prestiżowe rankingi jakości życia, w których miasto regularnie zajmuje wysokie miejsca. Ale w tej beczce miodu jest kilka łyżek dziegciu. Jakiś czas temu zadaliśmy internautom pytanie: co najbardziej irytuje Cię w Poznaniu? Otrzymaliśmy setki odpowiedzi i na ich podstawie stworzyliśmy to wstydliwe zestawienie. Oto 10 powodów, żeby nie mieszkać w Poznaniu. Smog i remonty to tylko początek!