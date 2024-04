Oto najlepsze memy o kwietniu. Kwiecień plecień, bo przeplata... czyli wszystkie pory roku w jednym miesiącu. Mamy śmieszne obrazki

"Kwiecień - plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata" to powiedzenie, które nawiązuje do klimatycznej zmienności kwietnia. Jest to miesiąc, który jest jakby na pograniczu zimy i wiosny, stąd często doświadczamy w nim zarówno chłodnych, jak i ciepłych dni. W tym roku powiedzenie idealnie opisuje aurę, której doświadczamy.