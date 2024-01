Małe oznacza piękne?

To, że coś jest małe, nie oznacza, że nie może być piękne. Najlepszym tego przykładem jest Stawiszyn. Wielkopolska miejscowość należąca do powiatu kaliskiego jest najmniejszą w Polsce pod względem powierzchni. Swoim pięknem zachęca jednak turystów do odwiedzania. Kościół p.w. św. Bartłomieja Apostoła, kościół ewangelicki, zabytkowy ratusz, klimatyczne kamieniczki i piękny park. Ilość atrakcyjnych miejsc jest długa, mimo że powierzchnia Stawiszyna wynosi jedyny 1 km2.