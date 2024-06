Oto najmodniejszy bob tego sezonu. Tak się chcą czesać kobiety w 2024 roku. Zobacz stylizacje! OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Bob może mieć wiele odmian. Aktualnie najpopularniejszy to ten z włosami lekko falowanymi, ułożonymi w lekkim nieładzie. Romantyczna wersja boba jest coraz popularniejsza. Zobaczcie kilka propozycji na kolejnych zdjęciach >>> pixabay/zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (18 zdjęć)

Bob na salonach pojawił się na początku XX wieku i od tego czasu regularnie wraca do łask. A od początku XXI wieku jest to jedna z najpopularniejszych fryzur damskich, który ma już wiele wariantów. Bob to już nie tylko równo przycięte, proste włosy do linii brody. Zobaczcie, kilka pomysłów na modne fryzury w 2024 roku: