Oto najpiękniejsze zamki w Wielkopolsce według National Geographic. Zobaczcie zdjęcia! [7.03.2024]

Zamki w Wielkopolsce

Zamki i ruiny zamków to spora atrakcja województwa wielkopolskiego. Może nie ma ich tu tylu, co na Śląsku, Pomorzu czy w Małopolsce, ale jest co zwiedzać i co podziwiać.

Zamki lub ruiny zamków oraz piękne pałace znajdziemy między innymi w takich miejscowościach jak:

Rogalin

Gołuchów

Dobrzyca

Poznań

Rokosowo

Wąsów

Włoszakowice

Wolsztyn

Rydzyna

Miłosław

Lewków

Koźmin Wielkopolski

Koszuty

Kołaczkowo

Pałac Tłokinia

Golejewko

Szamotuły

Brodnica

Manieczki

Gołańcz

Obrzycko

Ciążeń

Turew

Kobylniki

Racot

Czempin

Koło

Botysławice Zamkowe

Goraj

Gosławice

Wiele zamków Wielkopolska straciła w trakcie wojen polsko-szwedzkich. Warownie były zbudowane z dobrych materiałów, dlatego część z nich została przeznaczona na budowę domów. W miejscach, w których niegdyś stały zamki, dziś królują przepiękne pałace i rezydencje.