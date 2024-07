Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to bez wątpliwości jeden z najpiękniejszych ogrodów w Poznaniu. Latem zachwyca spacerowiczów feerią kwiatowych barw, a liczne drzewa dają schronienie przed upałem. To prawdziwy raj dla miłośników przyrody i... owadów. Nasz fotoreporter uwiecznił na zdjęciach uroki poznańskiego botanika. Zobaczcie sami!

Ogród Botaniczny UAM w Poznaniu. Zielona oaza w sercu miasta

W sercu Poznania, w dzielnicy Ogrody, rozciąga się miejsce wyjątkowe - Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Na powierzchni około 22 hektarów zgromadzono tu blisko 7000 gatunków roślin z niemal wszystkich stref klimatycznych świata, tworząc przestrzeń nie tylko do wypoczynku, ale i do nauki.

Ogród Botaniczny UAM w Poznaniu to prawdziwy raj dla miłośników przyrody. Jego bogata kolekcja obejmuje rośliny z różnych zakątków świata, od alpinarium z roślinnością górską i wysokogórską, przez kolekcje szklarniowe z sukulentami i roślinnością zwrotnikową, po narodową kolekcję irg i aleje bzów. To miejsce, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie, niezależnie od tego, czy interesują go rośliny ozdobne, egzotyczne, czy też te pochodzące z gorącego Teksasu.

W ogrodzie nie brakuje także orientalnych akcentów, takich jak ogród japoński, który zaprasza do spokojnej kontemplacji i relaksu. Wśród egzotycznych roślin można podziwiać lotosy czy wiktorię królewską, co sprawia, że wizyta w Ogrodzie Botanicznym UAM staje się podróżą do innych światów.

Tak teraz wygląda Ogród Botaniczny UAM w Poznaniu. Zobacz zdjęcia:

Ogród Botaniczny UAM w Poznaniu jako centrum nauki i kultury

W 2006 roku w botaniku otwarto nowoczesny dwukondygnacyjny Pawilon ekspozycyjno-dydaktyczny. Na powierzchni prawie 150 m² organizowane są między innymi wystawy fotograficzne, dostępne dla wszystkich przez cały rok. Niższa kondygnacja jest powiązana z naukową i dydaktyczną działalnością ogrodu. Mieszczą się tu wyposażona w nowoczesny sprzęt multimedialny sala wykładowa oraz specjalistyczna biblioteka z czytelnią. Ponadto w pawilonie znajduje się terminal Miejskiego Informatora Multimedialnego, księgarnia przyrodnicza oraz kawiarenka.

Zwiedzanie Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu

Poznański ogród botaniczny zlokalizowany jest w zachodniej części miasta Poznania w dzielnicy Ogrody, której nazwa wzięła się właśnie od tego obiektu. Główne wejście do ogrodu znajduje się przy ulicy Dąbrowskiego 165.

Wstęp do ogrodu jest bezpłatny.

Ogród Botaniczny i Pawilon ekspozycyjno-dydaktyczny są otwarte dla zwiedzających przez wszystkie dni tygodnia. Na terenie ogrodu obowiązuje zakaz poruszania się rowerami - parking dla rowerów znajduje się tuż za bramą główną od strony ul. Dąbrowskiego. w dniach wolnych od pracy ogród odwiedza nawet do kilkunastu tysięcy osób.

Godziny otwarcia Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu

marzec 9:00 – 17:00

kwiecień 9:00 – 19:00

maj - sierpień 9:00 – 20:00

wrzesień 9:00 – 19:00

październik 9:00 – 18:00

listopad - luty 9:00 – 15:00

Ogród Botaniczny UAM w Poznaniu to miejsce, które warto odwiedzić niezależnie od pory roku. Każda wizyta to okazja do nauki, relaksu i czerpania radości z kontaktu z naturą.

