Oto najstarsze miasta w Wielkopolsce. Zyskały prawa miejskie w XIII wieku. Warto je odwiedzić! Sprawdź ranking starych miast. Znasz je?

Cała Wielkopolska ma powierzchnię 29 826,51 km², co stanowi 9,5% powierzchni Polski. W województwie wielkopolskim znajduje się 117 miast, w tym 4 miasta na prawach powiatu.

W wielkopolskich miastach mieszka prawie 2 miliony osób. Stanowi to większość mieszkańców naszego województwa - w całej Wielkopolsce żyje 3 500 361 mieszkańców. Mieszkańcy miast w 2021 roku stanowili 53,6% ogółu ludności Wielkopolski.

Kalisz najstarszy w Polsce?

Wiele osób myśli, że najstarszym miastem w Wielkopolsce, jak i w całej Polsce, jest Kalisz. Twierdzenie to nie jest jednak właściwe i może być odbierane jako zabieg propagandowy, ponieważ Kalisz stał się miastem dopiero w połowie XIII w., po otrzymaniu praw miejskich. Nie ma też dowodów na to, że osada istniała w czasie wielkiej wędrówki ludów.

Czym są prawa miejskie?

Prawa miejskie to zbiór praw, który dotyczy mieszkańców danego miasta. Były one bardzo istotne w średniowieczu, ze względu na fakt mieszczan, których wyjmowano spod prawa ziemskiego (dworskiego). Aby uzyskać prawa miejskie dana miejscowość powinna wynosić powyżej 2 tysięcy ludności oraz co najmniej dwie trzecie mieszkańców powinno być zatrudnione poza rolnictwem.