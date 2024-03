Oto najstarsze osiedla z blokami wielkiej płyty w Poznaniu. Mamy ranking. Ile lat jeszcze wytrzymają? Będziecie mocno zdziwieni!

Historia osiedli z wielkiej płyty w Polsce

Budowa bloków z wielkiej płyty rozpoczęła się w Polsce w latach 60. XX wieku. Było to efektem gospodarczego boomu, który pozwolił na masową produkcję elementów budowlanych. Bloki z wielkiej płyty były szybkie do postawienia i relatywnie tanie, co czyniło je idealnym rozwiązaniem dla szybko rosnącej populacji miejskiej.

Budynki te były często krytykowane za swój monotonny wygląd. Każdy blok był praktycznie identyczny, co przyczyniało się do anonimowości i braku indywidualności. Jednakże, pomimo tych wad, bloki z wielkiej płyty miały również wiele zalet. Były one trwałe, łatwe do utrzymania i oferowały rozsądne warunki mieszkaniowe dla wielu rodzin.