Oliwia Bieniuk nie ukrywa, że nie wybrałaby aktorstwa, gdyby nie mama.

- Od dziecka jeździliśmy z nią na plany filmowe i sesje zdjęciowe. Podglądaliśmy ją przy pracy. Mama była tą osobą, która zasiała we mnie to ziarnko do aktorstwa - wyznała w wywiadzie dla "Dziennika bałtyckiego Oliwia Bieniuk.