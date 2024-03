Oto partnerka Tomasza Fornala na odważnych zdjęciach. "Fotki to mu wychodzą sztosowe!" [8.03.2024]

Tomasz Fornal przyszedł na świat 31 sierpnia 1997 roku w Krakowie, dziś ma 26 lat. Jego pasja do siatkówki narodziła się we wczesnym dzieciństwie. Uczęszczał na zajęcia UKS przy Szkole Podstawowej nr 155 w Krakowie. Podczas pobytu w Gimnazjum nr 46 dołączył do zespołu Hutnika Kraków, a później do juniorskiego zespołu Skry Bełchatów. W wieku 16 lat trafił do SMS w Spale, kontynuując swoją ewolucję jako zawodnik siatkówki.Obecnie, Tomasz Fornal jest kluczowym graczem w Jastrzębskim Węglu oraz reprezentacji Polski, zdobywając uznanie jako jedna z czołowych postaci w polskim sporcie.Na zdjęciu Tomasz Fornal na Memoriale Wagnera: Polska-Słowenia. Rok 2023. Odważne ujęcia partnerki Tomasz Fornala. Zobaczcie te zdjęcia >>>

